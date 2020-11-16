В Армении забеспокоились о потоке контрабандного оружия из Карабаха

Потока контрабандного оружия из зоны карабахского конфликта в Армению допускать нельзя. Об этом заявил в парламенте Армении председатель депутатской комиссии по обороне и национальной безопасности Андраник Кочарян, передает «Спутник Армения».

«Военная полиция работает над тем, чтобы нелегальное оружие не проникало в Армению. Нужно приложить максимум усилий, чтобы незаконное оружие не стреляло: найдется немало "командиров", которые захотят им воспользоваться», - сказал он.

По словам Кочаряна, на такое предположение наводят действия тех, кто ворвался в здание правительства и парламента в ночь с 9 на 10 ноября. Создается впечатление, что их целью было найти и убить первых лиц государства.