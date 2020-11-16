Минобороны Турции: Диалог с Россией по Карабаху продолжается

Военные делегации Турции и РФ провели переговоры по техническим аспектам договоренностей по Нагорному Карабаху. Обсуждения в данном направлении продолжаются. Как сообщает «Анадолу», об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на заседании в режиме видеоконференции с участием начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих родами войск.

Акар напомнил, что вскоре после подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, Турция и Россия утвердили протокол о создании наблюдательного центра по мониторингу за режимом прекращения огня.

«Все эти документы формируют рамки и базу, на основе которой нужно формировать дальнейшие шаги. Из России в Анкару на днях прибыла военная делегация. Усилия по данному вопросу продолжаются», - сказал министр.

Акар осудил действия Армении и армян, уничтожающих дома и леса на оставляемых оккупированных землях Азербайджана.