Армянская оппозиция не смогла добиться внеочередного заседания парламента
Оппозиционным партиям "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" пока не удалось добиться созыва внеочередного заседания парламента для отмены военного положения, сообщила депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян, передает РИА Новости.
Ранее с инициативой созыва внеочередного заседания выступил глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян. Военное положение было введено в Армении месяц назад с обострением конфликта в Карабахе, во время него нельзя, в частности, проводить акции протеста. Однако оппозиция проводит в Ереване акции с требованием отставки премьера Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.