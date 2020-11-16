Соратник Пашиняна потребовал уволить министра обороны Армении

Безнаказанность ответственных лиц Вооруженных сил и Минобороны Армении, допустивших ошибку в Карабах ской войне, станет серьезнейшей угрозой безопасности Армении. Об этом заявил депутат от фракции «Мой Шаг», глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян на заседании парламента во вторник, сообщает «Новости Армении».

По мнению Кочаряна, ожидалось, что министр обороны Армении и те ответственные лица ВС, которые допустили непростительные ошибки в войне, уже должны были подать в отставку.

«То, что они тут же не подали в отставку, говорит о том, что они совершенно не осознают, что сделали, и куда нас приведет этот провал. Если эти лица останутся безнаказанными, в армии не только продолжатся подобные случаи, но это также станет серьезнейшей угрозой для безопасности Армении», - сказал он.

Он отметил также, что скоро будет опубликовано заключение парламентской комиссии Армении по расследованию событий апрельской войны. По его словам, некоторые заключения, связанные с событиями апреля 2016 года, актуальны и сегодня.