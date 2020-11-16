AZAL возобновляет полеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

На борт будут допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19.

Рейсы будут осуществляться ежедневно: вылет из Баку состоится в 13:00, из Нахчывана - в 16:10.

Учитывая высокий спрос и ограниченное количество рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном выше направлении осуществляется по принципу очередности.

Записаться в очередь можно двумя способами - через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp.

- Для рейсов из Баку в Начхыван:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919

• WhatsApp: +99455 204 65 54.

- Для рейсов из Нахчывана в Баку:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000886220

• WhatsApp: +994 60 487 30 11

При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Авиакомпания просит не обращаться через онлайн-форму и WhatsApp одновременно. Это лишь приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов со стороны сотрудников колл-центра.

Мы также обращаем внимание пассажиров на то, что запросы на авиабилеты по данному направлению посредством звонков в колл-центр авиакомпании не принимаются.

Согласно утвержденным правилам в период пандемии, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать только по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Максимально допустимый вес бесплатной единицы багажа – 23 кг, габариты не должны превышать 158 см в сумме трех измерений.