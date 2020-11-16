Эйнулла Фатуллаев 19:10

Французы двинулись как тучи… Каждое заявление смутьяна из Лорьяна, ренегата-социалиста Ле Дриана (в прямом смысле этого слова, ибо глава МИД покинул партию социалистов) и поправевшего бывшего эсдека Макрона, увлеченного идеей прогрессистской республики, навевает самые драматические ассоциации с творчеством кавказского ссыльного поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. О злодее-агрессоре французе. В период второй карабахской войны, французская дипломатия повела себя столь наихудшим образом, что в нашем сознании отождествилась с бессовестной армянской дипломатией периода Эдварда Налбандяна. В сравнении с французской якобинской дипломатией заявления Пашиняна и даже Мнацаканяна – застенчивые компромиссные пожелания о мирном сосуществовании двух народов. С кем же мы воюем – Францией или Арменией? Из признаний лидеров армянского политического истеблишмента явствует, что правительство Армении еще в начале войны убеждало своих противников и оппонентов в парламенте уступить Азербайджану незаконно удерживаемые оккупационными войсками 7 районов.

Однако Макрон жаждет стать большим григорианцем, чем сам Католикос Гарегин. Франция в буквальном смысле настаивает на ревизии Московского соглашения – в унисон с маргинальными горлопанами из пророссийской оппозицией в Ереване, от которых открестился и сам Кремль. Какую цель преследует Елисейский дворец? Париж бросает на чашу весов артсахскую политико-криминальную мелюзгу, жертвуя ключевым игроком в региональной политике Азербайджаном. Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, Парижская мэрия по инициативе внучки испанского коммуниста – нынешнего мэра Парижа Анны Идальго готовится к признанию «НКР». Париж, как известно, образует и коммуну и департамент, которым управляет Парижский Совет во главе с мэром Анной Идальго. Так называемое жирондистское болото в Совете – представители макроновского движения «Вперед, Франция!» Несколько месяцев назад, Идальго назначила своим первым заместителем одного из лидеров армянской общины Парижа, дочь известных французских армян бизнесмена Ары Тораняна и журналистки Валери Торанян – Ануш Торанян. И этот выбор был предопределен довольно тесным взаимодействием Идальго не с одной армянской общиной Парижа, но и политической элитой Армении. С 2015 по 2018 годы удостоив чести тогдашнего президента Сержа Саргсяна, лучший друг французских армян - внучка испанского коммуниста четырежды побывала в Армении. Все выступления Идальго пронизаны глубочайшей ненавистью к Азербайджану, тюркофобией и глубокой верой в сегрегационную сверхъестественную избранность армянской нации. По правде говоря, по нраву и умонастроениям Идальго больше пришлась бы высокая и почетная должность мэра Еревана, чем скромный неудобный пост парижского градоначальника. Она появляется везде, где что-то намекает на тривиальную геноцидальную армянскую сагу: и на открытии проармянского центра с представительством в Ханкенди, и на освещении армянского храма, и на поминовении дедушки Валери Тораняна, стрелявшего в спины османских сановников… В парижских салонах злые языки поговаривают о неограниченном влиянии дуэта Идальго-Торанян на Елисейский дворец и армянскую повестку французской политики.

Довольно сложно понять и принять логику безрассудной французской дипломатии. Пусть даже она находится под влиянием внучек антифранкистских коммунисток и террористов из Немезиса. Какую цель ставил Макрон? Добиться прекращения огня и урегулирования проблемы путем переговоров? С этой задачей блестяще справились Россия с Турцией. Война приостановлена, противоборствующие стороны разделены миротворческими войсками, началось возвращение беженцев в города и поселки. Формируется новая гражданская и административная власть в рамках территориальной целостности Азербайджана. Путин во всеуслышание заявил: «Нагорно-карабахского конфликта больше не существует!». Ильхам Алиев в своем обращении к народу объявил о завершении карабахского урегулирования. Пашинян в своих выступлениях призывает смириться с реальностью и начать с чистого листа. Жизнь идет своим чередом, азербайджанцы и армяне грезят будущей мирной жизнью, процветанием и развитием. Скоро откроют коммуникации, восстановят пути сообщения, из азербайджанского Евлаха можно будет прокатиться в какое-нибудь армянское село Карабаха… Край возвращается к забытой и разбитой войной беззаботной жизни. Что надобно Макрону?! Чего добивается Франция? Францию мир и спокойствие в Карабахе настораживают и беспокоят. Французский МИД непрестанно, денно и нощно требует от Азербайджана, Армении и России собраться под эгидой Минской группы ОБСЕ. Спрашивается – чем же будет занята Минская группа? Неужели внутриполитическим кризисом в Минске? Или все же в Карабахе? А что обсуждать, если карабахская проблема урегулирована?! О чем говорить? Поэтапный план урегулирования и деоккупация 7 районов? Так Азербайджан исполнил большую часть мадридских принципов и добился их имплементации. Статуса Карабаха нет и не будет, Азербайджан вернул под свой контроль семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, колыбель азербайджанской культуры и свою духовную столицу – Шушу… Есть и гарант этого хрупкого, но стабильного мира. Россия и Турция!

Однако мятежная Франция ищет бури – святое место в ряду, в котором Азербайджан ее видеть не хочет. Но Макрон пытается втиснуться в этот ряд. Зачем и с чем? Со своим предложением о признании независимости виртуально-сепаратистской и почти несуществующей «НКР»?! Макрон жаждет войны? Пашинян, Тоноян, военачальники и Генштаб Армении громогласно заявляют, что Россия чудом спасла 30-тысячную армянскую армию от полного уничтожения. Пашинян и даже сам лидер сепаратистов Араик Арутюнян убеждают, что если бы не вмешательство России пал бы Степанакерт (Ханкенди). Освобождение этого города было делом считанных часов. Азербайджанских солдат остановили у порога в город. А Макрон требует от Армении продолжить военные действия. Как же иначе интерпретируется отчаянное желание добиться радикализации армянской общины Карабаха? В Карабахе сейчас мир. Но Макрон и Франция жаждут войны. Иначе для чего признавать то, что уже не существует? Зачем признавать армянское сепаратистское образование, если сама Армения выступает против этого признания? Елисейский дворец не может понять и принять жестокую для армянской диаспоры реальность – ставленник Запада Пашинян подписал акт о капитуляции! Армения не хочет и не готова к войне. Зачем же Макрону принуждать Ереван к новому кровопролитию? Чтобы на карабахских полях полегло еще 5 тысяч армянских солдат?