Согласно заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, Агдамский район 20 ноября 2020 года будет деоккупирован.

Сегодня турецкий телеканал TRT Haber опубликовал репортаж о том, как покидая Агдамский район, армянские войска устраивают пожары.

«Мы стоим на расстоянии 5 км от Агдама. Вы видите зарева пожаров – это армянские войска жгут здания своих штабов, посты и все другие здания. В настоящее время в центре Агдама продолжаются пожары», - говорит корреспондент TRT Haber Бюлент Чулчуоглу.

Отметим, что и в Кельбаджарском районе армяне перед эвакуацией подожгли дома и вырубили деревья.