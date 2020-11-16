«Договоренность по Карабаху оформили за один день, борьба шла за каждую фразу, за каждую запятую», - заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Карабаху, предает РИА Новости.

Глава России подчеркнул, что «ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках минской группы ОБСЕ было невозможно - из-за нехватки времени».

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Главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Тысячи убитых и пострадавших в Нагорном Карабахе — это не кино, а трагедия, которая происходит с конкретными людьми, поэтому главным результатом достигнутых договоренностей стало прекращение кровопролития, заявил президент РФ Владимир Путин.