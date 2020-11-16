Путин: Алиев согласился остановиться, но Армения была против возвращения азербайджанцев в Шушу обновлено 21:45
«Договоренность по Карабаху оформили за один день, борьба шла за каждую фразу, за каждую запятую», - заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Карабаху, предает РИА Новости.
Глава России подчеркнул, что «ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, счет шел на часы, проводить переговоры в рамках минской группы ОБСЕ было невозможно - из-за нехватки времени».
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Главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Тысячи убитых и пострадавших в Нагорном Карабахе — это не кино, а трагедия, которая происходит с конкретными людьми, поэтому главным результатом достигнутых договоренностей стало прекращение кровопролития, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Свыше четырех тысяч человек погибли, только по официальным данным, - на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат», - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Карабаху.
«Самое главное, что удалось сделать, — это прекратить кровопролитие», - сказал Путин.
Владимир Путин заявил, что он в октябре убедил Президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе с условием возвращения беженцев в Шушу, но Армения была против.
Также президент России рассказал о роли в вопросе Карабаха: «Можно давать какие угодно оценки Турции в вопросе Карабаха, но ее нельзя обвинять в нарушении международного права».