Путин: "Азербайджан возвращал свои территории"

Даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, это означает, что Азербайджан пытался вернуть свои территории, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Путин подчеркнул, что Азербайджан — это независимое суверенное государство и "вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным". "Кто же ему может в этом отказать", - сказал президент России.