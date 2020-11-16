И Максим Медведев заболел коронавирусом Стартовый состав на матч с Люксембургом; обновлено 22:42
Объявлены стартовые составы сборных Люксембурга и Азербайджана.
Люксембург: Ральф Шон, Алдин Скендерович, Ларс Жерсон, Энес Махмутович, Лоран Янс, Леандро Баррейро, Данэль Синани, Михаэль Пинту, Венсан Тилль, Морис Девилль, Эдвин Муратович.
Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Антон Кривоцук, Эльвин Бадалов, Бадави Гусейнов, Амин Сейдиев, Азер Салахлы, Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли, Теллур Муталлимов, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели.
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Сегодня в 23:45 по бакинскому времени в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» начнется матч заключительного 6-го тура Лиги наций между сборными Люксембурга и Азербайджана.
К сожалению, сборная Азербайджана подошла к этой встрече с серьезными потерями. Еще в Хорватии, где наша команда 14 ноября играла со сборной Черногории (0:0) у двух футболистов – Тамкина Халилзаде и Рахиля Мамедова – обнаружился коронавирус. Оба остались в Хорватии. А сегодня стало известно, что уже в Люксембурге положительным оказался тест, сданный Максимом Медведевым.
Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером.
В параллельном матче сыграют соперники Азербайджана и Люксембурга по группе – Черногория и Кипр.
Перед последним туром турнирное положение выглядит так:
1. Черногория – 10, 6-2 (5 матчей)
1. Люксембург – 9, 7-5 (5)
3. Азербайджан – 5, 2-4 (5)
4. Кипр – 4, 2-6 (5).
Сборной Азербайджана важно не упустить 3-е место. Если Кипр в последнем матче обыграет черногорцев, а наша команда не выиграет у Люксембурга, то киприоты поднимутся на 3-е место. В таком случае сборной Азербайджана придется играть в плей-офф за право остаться в Лиге «С». Там среди соперников могут быть Эстония, Косово или Молдова, а также Литва или Казахстан.