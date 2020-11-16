Путин рассказал о российско-турецком центре по Карабаху

Совместный российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, где мы и в Идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование, конвои. Здесь такого рода взаимодействия не требуется. Но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Путин добавил, что Россия и Турция, исходя из этого, будут вместе делать выводы, что происходит в режиме онлайн.