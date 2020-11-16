Путин: Пашинян не предатель

"Обвинения в его (Пашиняна) адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24".

Обвинения в предательстве в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеют под собой оснований, заявил президент РФ Владимир Путин.

Властные структуры в Армении не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается внутриполитической ситуации, то это не наше дело, это дело Армении. Это независимое, суверенное государство, это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным", - сказал Путин.