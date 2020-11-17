Заблокирован Твиттер-аккаунт помощник президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева. Об этом haqqin.az сообщил сам Х.Гаджиев.

Страница Х.Гаджиева в Твиттере заблокирована после массовых жалоб армянских пользователей. В период Карабахской войны страница Х.Гаджиева превратилась в главную площадку информационной борьбы Азербайджана с армянской идеологической оккупационной машиной. Около 200 тысяч пользователей ежедневно получали информацию об истинном положении дел на полях карабахского фронта со страницы Х.Гаджиева. Потерпев сокрушительное поражение, как во время боевых действий, так и в информационной войне, армянские пользователи соцсетей не нашли другого выхода, как обратиться с жалобой на страницу помощника президента Азербайджана. Вот такая мелкая месть. На большее противник, как и на поле боя, оказался не способен. Напакостили! А что еще могли сделать бессильные и жалкие бойцы невидимого фронта?

Хотя, по-большому счету, закрытие страницы Х.Гаджиева - самое большое признание его несомненно заслуженной деятельности в победе над противником.