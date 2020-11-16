Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС России за границей

Совет Федерации рассмотрит в среду вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом. Соответствующую информацию подтвердил сенатор Вячеслав Тимченко.

Вопрос об использовании российских военных за рубежом внесен в проект повестки заседания СФ 18 ноября. Ранее источник сообщил, что речь идет об использовании миротворцев РФ в Карабахе.

"Я думаю, что да, скорее всего, речь идет о наших миротворцах в Нагорном Карабахе", - цитирует Тимченко РИА Новости.