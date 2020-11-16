Би-Би-Си: армяне бегут из Лачина горячая тема
Лачин - азербайджанский город, через который проходит главная дорога между Арменией и Нагорным Карабахом - по условиям соглашения об окончании второй карабахской войны остается под контролем российских миротворцев: это часть "лачинского коридора" шириной в пять километров. Но армянские жители города все равно покидают его, - пишет русская служба Би-Би-Си.
Всего, по данным армянских властей, за неделю после окончания войны в Нагорный Карабах вернулись более 1200 человек. Но бежали оттуда во время войны десятки тысяч, и до сих пор встречный поток уезжающих из Карабаха выглядит гораздо мощнее этих 1200 вернувшихся.
28 лет назад, в мае 1992 года армянские формирования взяли Шушу и Лачин и пробили таким образом стратегический "лачинский коридор", связывающий Карабах с Арменией.
Азербайджанское население тогда, в 1992-м, бежало из Лачина, а армяне сожгли город.
Затем они частично отстроили и заселили (до первой войны в городке жили семь-восемь тысяч азербайджанцев, перед второй - около двух тысяч армян).
Но теперь из Лачина бегут и армяне.
"Вот там, за холмом, будет азербайджанское село, - показывает владелец магазина в Лачине Степан Саргсян, американский армянин. - А вот там, с другой стороны, тоже будет азербайджанское село".
Корреспонденты Би-би-си говорили со Степаном во время боевых действий, и он, несмотря ни на что, казался оптимистом. Магазин Степана, самый большой и красивый в Лачине, теперь закрыт. В торговом зале - пустые полки и кучи брошенного товара на полу. Степан уезжает в Ереван.
По его словам, в этих новых условиях, в коридоре шириной в пять километров в непосредственной близости от врагов, азербайджанцев, он просто не будет чувствовать себя в безопасности.
Он не верит, что российские военные, которые по соглашению будут охранять лачинский коридор, смогут его защитить - а армянско-карабахская власть, армия и полиция в этом районе фактически прекратили существование.
"Мы приехали сюда, чтобы помогать строить армянское государство. Но этого государства здесь больше нет", - говорит Степан.
Власть и правопорядок в непризнанной «НКР» в первые дни после окончания войны практически рухнули. Расцвело мародерство. В Степанакерте настоятельно рекомендуют не ходить по улицам после заката.
В Лачине владелец соседнего с магазином Степана дома на пару дней уехал в Ереван, вернулся за вещами - и обнаружил дом обчищенным.
Карабах в этом усеченном виде экономически нежизнеспособен, особенно в условиях, когда непонятно, насколько безопасным будет наземный путь в Армению, рассуждает Степан.
"А тут, в Лачине, даже при двух тысячах населения город едва сводил концы с концами, а что же будет теперь? Так что неудивительно, что люди эмигрируют".
Российские военные пока поставили в лачинском коридоре два поста: один у самой границы, возле поселка армянских переселенцев из Ливана, построенного на руинах азербайджанской деревни Забух, другой - в самом Лачине.
Но этих постов немного, к тому же они по соглашению будут стоять всего пять лет, после чего условия мира предполагается пересмотреть - и многие армяне Карабаха просто не чувствуют уверенности в будущем.
Бежит даже отец мэра Лачина Нарека Алексаняна. Сам он отказывается говорить с журналистами, но соглашается поговорить его тесть Вардан, который помогает зятю грузить вещи в пикап.