Всего, по данным армянских властей, за неделю после окончания войны в Нагорный Карабах вернулись более 1200 человек. Но бежали оттуда во время войны десятки тысяч, и до сих пор встречный поток уезжающих из Карабаха выглядит гораздо мощнее этих 1200 вернувшихся.

Лачин - азербайджанский город, через который проходит главная дорога между Арменией и Нагорным Карабахом - по условиям соглашения об окончании второй карабахской войны остается под контролем российских миротворцев: это часть "лачинского коридора" шириной в пять километров. Но армянские жители города все равно покидают его, - пишет русская служба Би-Би-Си.

28 лет назад, в мае 1992 года армянские формирования взяли Шушу и Лачин и пробили таким образом стратегический "лачинский коридор", связывающий Карабах с Арменией.

Азербайджанское население тогда, в 1992-м, бежало из Лачина, а армяне сожгли город.

Затем они частично отстроили и заселили (до первой войны в городке жили семь-восемь тысяч азербайджанцев, перед второй - около двух тысяч армян).

Но теперь из Лачина бегут и армяне.

"Вот там, за холмом, будет азербайджанское село, - показывает владелец магазина в Лачине Степан Саргсян, американский армянин. - А вот там, с другой стороны, тоже будет азербайджанское село".

Корреспонденты Би-би-си говорили со Степаном во время боевых действий, и он, несмотря ни на что, казался оптимистом. Магазин Степана, самый большой и красивый в Лачине, теперь закрыт. В торговом зале - пустые полки и кучи брошенного товара на полу. Степан уезжает в Ереван.

По его словам, в этих новых условиях, в коридоре шириной в пять километров в непосредственной близости от врагов, азербайджанцев, он просто не будет чувствовать себя в безопасности.

Он не верит, что российские военные, которые по соглашению будут охранять лачинский коридор, смогут его защитить - а армянско-карабахская власть, армия и полиция в этом районе фактически прекратили существование.

"Мы приехали сюда, чтобы помогать строить армянское государство. Но этого государства здесь больше нет", - говорит Степан.

Власть и правопорядок в непризнанной «НКР» в первые дни после окончания войны практически рухнули. Расцвело мародерство. В Степанакерте настоятельно рекомендуют не ходить по улицам после заката.