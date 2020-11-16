Разблокирован Twitter-аккаунт Хикмета Гаджиева

Twitter-аккаунт помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева разблокирован.

Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление его аккаунта в Twitter: "Дорогие друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за решительную поддержку в восстановлении моего профиля в Twitter, заблокированного на основе жалоб армянского лобби.

Как говорит Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев "Мы сильны вместе!", "Наша борьба продолжается!".

Отметим, что ранее аккаунт Х.Гаджиева был заблокирован. Страница Х.Гаджиева в Твиттер заблокирована после массовых жалоб армянских пользователей. В период Карабахской войны страница помощника президента превратилась в главную площадку информационной борьбы Азербайджана с армянской идеологической оккупационной машиной. Около 200 тысяч пользователей ежедневно получали информацию об истинном положении дел на полях карабахского фронта со страницы Х.Гаджиева.