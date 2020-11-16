Разблокирован Twitter-аккаунт Хикмета Гаджиева
Twitter-аккаунт помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева разблокирован.
Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление его аккаунта в Twitter: "Дорогие друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за решительную поддержку в восстановлении моего профиля в Twitter, заблокированного на основе жалоб армянского лобби.
Как говорит Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев "Мы сильны вместе!", "Наша борьба продолжается!".
Отметим, что ранее аккаунт Х.Гаджиева был заблокирован. Страница Х.Гаджиева в Твиттер заблокирована после массовых жалоб армянских пользователей. В период Карабахской войны страница помощника президента превратилась в главную площадку информационной борьбы Азербайджана с армянской идеологической оккупационной машиной. Около 200 тысяч пользователей ежедневно получали информацию об истинном положении дел на полях карабахского фронта со страницы Х.Гаджиева.
Əziz dostlar erməni lobbi dairələrinin şikayəti əsasında fəaliyyəti dayandırılmış @Twitter profilimin bərpası üçün göstərdiyiniz qəti dəstəyə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 18, 2020
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev dediyi kimi "Biz Birlikdə Güclüyük"!.Mübarizəmiz davam edir!