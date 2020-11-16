Соратник Пашиняна: Армянской армии практически нет...

Депутат от фракции «Мой Шаг», глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявил, что армянской армии не существует: "Армии практически нет, это просто вооруженные люди", передают армянские СМИ.

Слова Кочаряна вызвали недовольство в Минобороны Армении, где сказали, что заявление Кочаряна "оторваны от реальности и направлены на то, чтобы найти козлов отпущения"

«Мы оставляем на совести Кочаряна то, почему он так старался преуменьшить роль армии в период войны. Глубоко осознавая очевидные и скрытые опасности в его публичных заявлениях, вместе с тем отмечаем, что они являются еще одним свидетельством отсутствия у него знаний в сфере обороны. Если Кочарян действительно так считает, то Минобороны с радостью сопроводит его в части армянской армии при условии, что он извинится перед военнослужащими этих подразделений, от солдата до офицера и командира», - отмечается в заявлении Минобороны Армении.