Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен отправить в отставку почти 80% членов правительства. Об этом пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

Армянское издание отмечает, что правящая партия ищет новые кадры для замены тех, кто уйдет с должности. В частности, газета отмечает, что от должностей будут освобождены министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, глава Минздрава Арсен Торосян, министр экономики Тигран Хачатрян, министр обороны Давид Тоноян, его заместители.

По мнению высшего руководства Армении, члены Кабмина в дни войны в Карабахе бездействовали, а потому должны уйти, пишет Sputnik Армения.