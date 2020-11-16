Депутаты партии Пашиняна боятся за свою жизнь и требуют охрану

На фоне результатов войны в Карабахе и всплеска общественного недовольства действиями властей Армении депутаты от правящего блока "Мой шаг" обеспокоились своей безопасностью, пишет армянская газета "Грапарак".

Издание отмечает, что некоторые парламентарии отказались от своих служебных автомобилей, пересев в частные машины с незнакомыми номерами.

Газета пишет, что отдельные представители правящей силы обратились к премьеру Николу Пашиняну с просьбой предоставить охрану. Не исключено, что в ближайшее время правительство примет специальное решение, в соответствии с которым выделит охрану этим парламентариям, передает Sputnik Армения.