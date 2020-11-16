Бинагади снова лидер по больным коронавирусом

Обнародована статистика заражения COVID-19 по районам Баку. Как сообщает koronavirus.info, большинство случаев заражения коронавирусом снова приходится на Бинагадинский район - 14,7%.

В Хатаинском районе число инфицированных коронавирусом составляет 12,7%, в Ясамальском - 11,6%, в Сабунчинском - 11,3%, в Сураханском - 8,4%, в Насиминском - 8,3%, в Наримановском - 8,0%, в Низаминском - 7,3%, в Гарадагском и Хазарском районах - по 6,3%, в Сабаильском районе - 4,8%.

Меньше всего заболевших (0,3%) зафиксировано в Пираллахинском районе Баку.

В обнародованной ранее статистике заражения COVID-19 по районам Баку на Бинагадинский район также приходилось большинство случаев заражения коронавирусом.