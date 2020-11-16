10:55

Совет Федерации единогласно принял постановление, которое дает согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой. "Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам", - цитирует ТАСС постановление, поддержанное на заседании Совфеда.

* * * Для решения оперативных вопросов согласие Совета Федерации на отправку миротворцев в Нагорный Карабах президенту не требуется, но так как они размещаются там на пять лет с возможной пролонгацией срока, нужно согласие верхней палаты. Об этом ТАСС сказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "...Войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда", - заявил российский сенатор.