Совфед дал согласие на использование миротворцев в Карабахе обновлено 11:25
Совет Федерации единогласно принял постановление, которое дает согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой.
"Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам", - цитирует ТАСС постановление, поддержанное на заседании Совфеда.
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Для решения оперативных вопросов согласие Совета Федерации на отправку миротворцев в Нагорный Карабах президенту не требуется, но так как они размещаются там на пять лет с возможной пролонгацией срока, нужно согласие верхней палаты. Об этом ТАСС сказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"...Войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда", - заявил российский сенатор.
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Обращение президента РФ Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Обращение главы государства поступило в Совет Федерации. Оно будет рассмотрено сегодня на заседании", - сказал он агентству.
Согласие Совета Федерации на использование вооружённых сил РФ в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе необходимо, поскольку речь идёт не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.