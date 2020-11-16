Коронавирус у соседей: тысячи зараженных, десятки умерших

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 120 459, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 1 589 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса скончались 1 839 человек (плюс 28 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 469 (плюс 6 за минувшие сутки). Выздоровели 80 069 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие 24 часа увеличилось на 3 443. Скончались 37 человек (всего 815 человек). По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 89 395 случаев заражения.