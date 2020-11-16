В эту пятницу граждане Азербайджана официально участвуют в супертираже Евромиллионов с джекпотом €130 млн

Суперрозыгрыш Евромиллионов – самое ожидаемое событие на лотерейной арене Европы, которое проходит всего несколько раз в году. Следующий такой тираж состоится в пятницу, 20 ноября, с гарантированным джекпотом €130,000,000 . К слову, лотерея также предлагает 12 призовых категорий, что делает этот тираж еще более привлекательным для поклонников лотереи со всего мира.

В эту пятницу суперрозыгрыш Евромиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Азербайджана. Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 130 миллионов евро , 20 ноября.

Пока в этом году все джекпоты супертиражей Евромиллионов доставались испанцам... Возможно ли, что следующий гарантированный джекпот в размере €130 миллионов выиграет кто-то из Азербайджана?

Предыдущий тираж в рамках суперрозыгрыша прошел 25 сентября 2020 года с аналогичным гарантированным джекпотом в 130 млн евро. Если бы тот приз не был сорван с первого раза, джекпот продолжил бы расти до максимальной отметки в 200 миллионов евро. Но какой-то удачливый игрок из Испании сумел угадать выигрышную комбинацию с первого раза и получил весь приз целиком.

Как жители Азербайджана могут играть в супертираже?

Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter.com играть в супертираже можно из любой страны мира. Всё, что для этого требуется, – это подключение к интернету!

Чтобы обеспечить ваше участие в супертираже 20 ноября, вам нужно:

Перейти на страницу супертиража Евромиллионов на theLotter.com Выбрать 5 основных и 2 дополнительных номера Пройти полную регистрацию на сайте

Что происходит после того, как вы оформите заказ?

На следующем этапе агент компании theLotter в одной из 9 стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, купит от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями. Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам – соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии. Играя на сайте theLotter.com, вы платите всего один раз – при оформлении заказа (цена билета на сайте немного выше, чем его цена в официальной точке продажи – из этой разницы и оплачиваются услуги наших местных представителей).

Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в супертираже Евромиллионов в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!