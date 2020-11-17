МИД России: «Протесты в Армении не дестабилизируют обстановку в Карабахе»

Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения лидеров трёх стран по региону, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.

"Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет угрожать в том числе подписанному заявлению", - сказал Руденко.