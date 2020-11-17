На бронемашине Ильхама Алиева бойницы по всему периметру

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева проехали на военном автомобиле по освобождённым территориям. За рулем военного автомобиля находился сам глава государства, не скрывавший своего восхищения славными победами азербайджанской армии.

Сразу после распространения этих видеокадров в социальных сетях начались бурные обсуждения самой бронемашины, которой управлял президент Ильхам Алиев. Как стало известно haqqin.az, президент проехался по освобожденным территориям на бронемашине, произведенной совместным азербайджано-канадским предприятием AZCAN-Sеntry.

Стоит отметить, что AZCAN занимается реализацией бронированной техники как на территории Азербайджана, так и за рубежом, включая автомобили для перевозки солдат, автотехнику для правоохранительных подразделений, а также бронетехнику специального назначения с повышенной броневой защитой. Продукция компании еще в 2016 году была поставлена в Министерство внутренних дел Азербайджана.

Помимо этого, AZCAN уверенно заявляет о себе на международной арене. Компания производит и поставляет автомобили для спецподразделений и правоохранительных органов Нигерии, Колумбии и Венесуэлы на основании контрактов, заключенных с правоохранительными службами этих стран.