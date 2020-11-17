МИД России: «Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт»
Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне», - сказал Руденко.
На вопрос, существуют ли какие-то примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, дипломат ответил отрицательно.
«Нет, сроков нет», - сказал Руденко, добавив, что вопрос о статусе является очень чувствительным.