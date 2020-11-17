Армянские военные хотят провести митинг в поддержку Пашиняна

Армянские военнослужащие и добровольцы, вернувшиеся из Карабаха, решили провести сегодня в Ереване митинг в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Спутник-Армения».

В свою очередь, руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян призвал военнослужащих и добровольцев отказаться от идеи проведения митинга в Пашиняна.

Агаджанян в своем Facebook отметил, что «правительство и премьер весьма благодарны им за поддержку и заверяют, что своей работой оправдают их доверие».