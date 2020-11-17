Герой Азербайджана погиб в ДТП

Ветеран первой Карабах ской войны, Национальный герой Азербайджана Мухаммед Гасанов скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Report.

Согласно информации, 9 ноября в селе Гызылгаджилы Геранбойского района автомобиль Гасанова попал в ДТП. Тяжело раненого Национального героя сначала доставили в Геранбойскую центральную больницу, затем в реанимационное отделение Гянджинской больницы. Однако из-за тяжелого состояния врачи не смогли спасти его жизнь.

Мухаммед Гасанов родился 9 августа 1959 года в Геранбойском районе. В годы первой Карабахской войны был командиром группы добровольцев. Боевой путь Гасанова проходил через села Манашлы, Еркеч, Гарачинар и Талыш. Как командир батальона и боец Мухаммед Гасанов сыграл важную роль в освобождении Агджакенда в Геранбойском районе и бывшего Агдеринского района. В 1992 году полковнику-лейтенанту Мухаммеду Гасанову было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».