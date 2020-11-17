Иранский посол повторил призыв Ильхама Алиева: «Наша граница дружбы!»

«Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика - страны с общими историческими, культурными и религиозными корнями. По этой причине граница между двумя странами стала границей мира и дружбы», - написал на своей странице в Твиттере посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, сообщает haqqin.az.

Посол отметил, что граница между Ираном и Азербайджаном навсегда останется границей дружбы и братства.

Напомним, что в ходе своего визита на освобожденные территории президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал азербайджано-иранскую границу границей дружбы.