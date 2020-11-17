Гимн Азербайджана в Шуше видео
В Сети опубликованы новые кадры освобожденной от армянской оккупации Шуши. На видеокадрах звучит государственный гимн Азербайджана.
Название города написано на основе цветов национального флага Азербайджана.
В Сети опубликованы новые кадры освобожденной от армянской оккупации Шуши. На видеокадрах звучит государственный гимн Азербайджана.
Название города написано на основе цветов национального флага Азербайджана.
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