Гимн Азербайджана в Шуше видео

В Сети опубликованы новые кадры освобожденной от армянской оккупации Шуши. На видеокадрах звучит государственный гимн Азербайджана.

Название города написано на основе цветов национального флага Азербайджана.

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