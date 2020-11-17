Лидеров армянской оппозиции снова вызвали на допрос

Лидер армянской партии "Отечество" Артур Ванецян и представитель АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян приглашены в Специальную следственную службу, сообщила Sputnik Армения адвокат Лусине Саакян.



"Артур Ванецян приглашен в ССС в 16։00, а Ишхан Сагателян - в 16։30. Они оба явятся в следственный орган", – сказала адвокат, по словам которой, оппозиционеры приглашены в следственный орган в рамках уголовного дела о попытке убийства премьер-министра Никола Пашиняна и узурпации власти.

Артур Ванецян и Ишхан Сагателян были задержаны по подозрению в совершении деяний, предусмотренных целым рядом статей Уголовного кодекса Армении: соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия, подготовка узурпации власти, подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Ранее суд отказался арестовывать обоих политиков.