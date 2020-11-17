Госсекретарь Италии: Рим всегда стоял за Баку

«Италия всегда поддерживала позицию ООН в связи с нагорно-карабахским конфликтом, то есть возвращение Азербайджану оккупированных территорий», - заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано в интервью Agenzia Nova.

«Италия всегда поддерживала самую мудрую, логичную позицию ООН. Есть много резолюций, в которых говорится, что эти территории в 90-е годы были оккупированы Арменией и должны быть возвращены Азербайджану», - сказал государственный секретарь.