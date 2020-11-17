"Продажи 501 квартиры, 27 из них - в доме №1, 121 - в доме №4, 260 - в доме №5 и 93 - в доме №6, стартуют 18 декабря в 11:00 и завершатся 28 декабря в 11:00. Процесс выбора квартир начнется 22 декабря в 11:00 и продолжится до 11:00 28 декабря", - говорится сообщении госагентства.

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана 18 декабря начнет продажу 501 квартиры в домах №№1, 4, 5 и 6 в жилом комплексе в поселке Говсан, сообщили haqqin.az в MIDA.

Стоимость однокомнатных квартир с учетом НДС начинается от 32,215 тыс. манатов, двухкомнатных - от 42,415 тыс. манатов, трехкомнатных - 57,12 тыс. манатов. Продажа квартир будет осуществляться по принципу оплаты за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, или же за счет собственных средств покупателей.

В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 28,994 тыс. манатов - за однокомнатную, 38,174 тыс. манатов - за двухкомнатную и 51,408 тыс. манатов - за трехкомнатную.

В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовых. При этом ежемесячный взнос сроком на 30 лет за однокомнатную квартиру составит от 138 до 143 манатов, двухкомнатную - 182-253 маната, трехкомнатную - 245-268 манатов.

Продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе "Льготное жилье". Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел Satış/Mənzillər (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.

Все выставляемые на продажу квартиры полностью отремонтированы, меблированы, оснащены комбисистемой для отопления (включая сам комбиаппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа.