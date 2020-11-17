МИД РФ: «Отправка военных в Азербайджан – суверенное решение Турции»

Возможная отправка Турцией своих военных в Азербайджан является суверенным решением Анкары. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС о том, влияет ли одобрение парламентом Турции указа, предусматривающего отправку турецких войск в Азербайджан, на трехсторонние договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

«Нет, это ее суверенное решение, которое, видимо, связано с участием турецких военных в совместном миротворческом центре с российскими военнослужащими, которые будут заниматься техническим отслеживанием ситуации, связанной с реализацией соглашения», - сказал Руденко.

Накануне парламент Турции одобрил президентский указ, предусматривающий отправку военнослужащих ВС Турции в Азербайджан сроком на один год.