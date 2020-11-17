Пресс-секретарю партии Саргсяна предъявили обвинение

Бывшему вице-спикеру Национального собрания Армении, пресс-секретарю Республиканской партии Эдуарду Шармазанову предъявлено обвинение по признакам ч. 1 ст. 225.1 Уголовного кодекса Армении (организация и проведение собраний в нарушение закона). Об этом Шармазанов сообщил в своем Facebook.

Экс-вице-спикер сказал, что сегодня он был вызван в Специальную следственную службу. Он заявил, что не признает инкриминируемых ему поступков и отказался давать показания.

На прошлой неделе представитель бывшей правящей партии был задержан. На следующий день его отпустили.