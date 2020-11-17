Минобороны Армении обнародовало новые потери в Карабахе
Министерство обороны Армении опубликовало новый список армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе. В новом списке 81 фамилия.
Армения официально признала потерю 1 586 военнослужащих.
Отметим, что, по данным Минздрава Армении, в ходе боевых действий в Карабахе погибли 2 317 человек. В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что число погибших в Нагорном Карабахе с армянской стороны составляет около 2 400. Некоторое время назад один из лидеров армянской оппозиции Микаэль Минасян сообщал о 4 750 погибших армянских военнослужащих.