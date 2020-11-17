По мнению российского президента, войны бы удалось избежать, если бы удалось договориться о возвращении Азербайджану семи районов и о возвращении беженцев, а также о создании коридора, соединяющего Карабах и Армению в зоне Лачинского района, и признании статус-кво самого Карабах а без закрепления при этом его окончательного статуса.

Заявление российского президента многими своими нюансами походило на ледяной душ для армянского руководства, хотя Владимир Путин в свойственной ему манере и старался быть «над конфликтом», не занимая ничью сторону.

И это первый принципиальный момент его вчерашнего выступления. Ведь коли уж даже российский президент, в основу своей политики положивший принцип равноудаленности, заговорил об ответственности Еревана в эскалации конфликта – значит, факты об этом вопиющие, не дающие возможности их игнорировать.

Второй принципиальный момент заключается в том, что российское руководство и лично Президент России держит на контроле вопрос о безопасности как азербайджанского, так и армянского населения Нагорного Карабаха, возвращающегося в свои дома: «Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент….нужно время, для того чтобы всё успокоилось, улеглось и чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу, вот что самое главное. Ну а до этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся, кстати говоря, с обеих сторон. И эта миссия возложена на российских миротворцев».

Слова российского президента о «миссии» нуждаются в более подробном разъяснении. Как для российских, так и для азербайджанских спецслужб не является секретом наличие у армянских реваншистов плана «Крунк», цель которого - «зажечь землю под ногами оккупантов и их пособников их числа армян» в Нагорном Карабахе.

Эти люди хотят повторить ситуацию 1945-1946 годов на Западной Украине и в Западной Белоруссии, когда оставшиеся в тылах фашистские недобитки, не успевшие сбежать полицаи и каратели, заброшенные в тыл Красной Армии абвером диверсионные группы развязали массовый террор на освобожденных территориях, грабя мирное население, убивая представителей органов власти, даже учителей и врачей. Словом, делали все, чтобы сорвать мирное строительство и запугать население.

Именно для предотвращения этой деятельности в органах военной прокуратуры Российской Федерации, которые будут присутствовать в миротворческом контингенте в Нагорном Карабахе, созданы специальные группы для расследования подобных актов.

Да и азербайджанская сторона, как считают хорошо информированные источники haqqin.az в Москве, сумеет выставить на маршруте полета армянского крунка надежный заслон своих специалистов, чтобы эта птица обделалась прямо на взлете, не успев нагадить мирному населению.

Проблема Нагорного Карабаха далека от разрешения, и об этом Владимир Путин говорил прямо и открыто. Но разрешении ее может происходить только мирным путем. И это третий принципиальный и, пожалуй, главный момент в выступлении российского президента. Ни о каком реванше армянской стороне лидер России ни мечтать, ни думать не советует.

Примечательна его первая реакция на вопрос о том, «нет ли опасности в том, что в итоге к власти в Армении придут люди, которые попросту откажутся выполнять всё то, что подписано?» Это было бы самоубийством, - тут же заявил Владимир Путин, четко дав понять, что российские власти эту авантюру поддерживать не будут ни при каких обстоятельствах.

Принцип «Карабах – отдельно, российско-армянские отношения - отдельно» после слов российского президента стал формулой российской политики в Закавказье, отлитой в бронзу. Скажем больше – это железная метла для заармянских пропагандистов, всего этого кубла из тём «десантур» шейниных, семенов «тузиков» пеговых и прочих политических бабаянов российского телевидения - а также их покровителей. Посмотрим, как они сейчас в прыжке переобуваться будут, эквилибристы цирка дядюшки Карабаса «Камшотыча» и тетушки Марго.

Но это все мелочь, армянская политическая микробиология. «Справедливому миру в Закавказье – быть!», заявил Владимир Путин. А он – из тех людей, к которым следует прислушиваться всем. Чтобы не впасть в грех самоубийства, шайтан бы с ними, если только армянскими реваншистами – так всей Арменией.