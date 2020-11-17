В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2 075 человек). 1 217 пациентов (1 139 - накануне) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров 18 ноября.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 25 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 81 397 случаев заражения коронавирусом. Из них 58 111 человек вылечились, 1030 пациентов скончались.

Лечение 22 256 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 1 549 568 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 134 - за минувшие сутки.