Ильхам Алиев послу Голландии: Вы, наверное, понимаете почему мы не встретились раньше?

«Вы, наверное, понимаете почему наша встреча не произошла раньше. Однако, к сожалению, когда была назначена наша встреча мне доложили, что парламент вашей страны принял решение против Азербайджана и Турции, предусматривающее введение санкций против Азербайджана. Мой помощник доложил мне, что в ходе обсуждений министр иностранных дел Нидерландов выступил с более сбалансированным подходом. Мы это ценим» , - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов Паулин Эйземан, сообщает АзерТАдж.

«Однако факт принятия парламентом такого несбалансированного и несправедливого решения, конечное же, не поможет нам установить более тесные связи. Прежде всего, учитывая то, что это решение было принято вчера, я хочу сказать, что Армения напала на нас. Мы защищались, и в результате этого смогли освободить наши территории в соответствии с нормами и принципами международного права и истории. Наша борьба шла за свободу, за освобождение территорий, и наша борьба завершилась большим военным и политическим успехом. Как вы знаете, 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне. Поэтому мне показалось очень странным то, что после того, как Армения сама подписала это заявление, которое означало ее капитуляцию, было принято такое решение в стране, далекой от нашего региона. Как вы, наверное, знаете, это заявление поддержали страны региона. Все наши соседи поддержали это заявление. Двое наших соседей, Россия и Турция, примут участие в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому, думаю, было бы справедливее, если бы вы были не на противоположной, а на нашей стороне», - подчеркнул Ильхам Алиев.