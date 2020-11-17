Посол Голландии: «Санкции против Азербайджана не стоят на повестке дня»
«Это было очень тревожное время, но оно также позволило мне очень хорошо понять, что вызвало этот конфликт. В то же время я поддерживала тесную связь со своей столицей по этому поводу. Как вы отметили, позиция моего правительства была очень сбалансированной», - сказала новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов Паулин Эйземан на церемонии вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, комментируя скандальное решение парламента Нидерландов, сообщает АзерТАдж.
Накануне сообщалось о решении парламента Нидерландов о подготовке предложений по применению санкций в отношении Азербайджана, а также введения моратория на продажу оружия Турции.
«Я очень высоко это оцениваю. Это результат анализа, обсуждения и хорошего диалога. Хочу еще раз подчеркнуть, что позиция моего правительства соответствует позиции Европейского Союза и очень сбалансированна. Мы наблюдали за конфликтом, мы видели, что произошло, и мы всегда очень обеспокоены тем, что вызывает конфликт с обеих сторон. В нашей системе есть различие – есть позиция правительства, а есть позиция парламента. Это требует диалога. Этот диалог состоялся несколько раз, и мы отметили, что это не означает, что сбалансированная позиция правительства всегда совпадает с позицией парламента. Эти вопросы также поднимались во время последней дискуссии между министром и парламентом на прошлой неделе. Министр в письменной и устной форме настойчиво заявлял о том, что эти вопросы не соответствуют позиции моего правительства. Таким образом, санкции и подобные вопросы вообще не стоят на повестке дня. В настоящее время это не актуально, здесь не может быть никаких вопросов и дискуссий. Мой министр сказал об этом очень открыто, как в парламенте, так и письменно. Я рада, что могу повторить это здесь», - сказала Паулин Эйземан.