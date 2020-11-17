Посол Голландии: «Санкции против Азербайджана не стоят на повестке дня»

«Это было очень тревожное время, но оно также позволило мне очень хорошо понять, что вызвало этот конфликт. В то же время я поддерживала тесную связь со своей столицей по этому поводу. Как вы отметили, позиция моего правительства была очень сбалансированной», - сказала новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов Паулин Эйземан на церемонии вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, комментируя скандальное решение парламента Нидерландов, сообщает АзерТАдж.

Накануне сообщалось о решении парламента Нидерландов о подготовке предложений по применению санкций в отношении Азербайджана, а также введения моратория на продажу оружия Турции.