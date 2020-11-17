«Ильхам Алиев стал наиболее успешным и влиятельным лидером Южного Кавказа за все постсоветские 30 лет», - заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» известный российский режиссер, народный артист России, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, сообщает haqqin.az.

Он отметил, что усиление позиций Азербайджана на Южном Кавказе позволяют президенту Ильхаму Алиеву всерьез претендовать на роль политического лидера всего региона. Как предположил Карен Шахназаров, для достижения этой цели у него есть и деньги, и ресурсы, а теперь и военные возможности.

«Ильхам Алиев – политик умный, с хорошей школой. Южный Кавказ нуждается сейчас в неком региональном единстве. А кто сегодня может претендовать на то, чтобы быть в этом региональном единстве лидером? Господин Алиев с Азербайджаном, который выиграл войну, у которого есть нефть и есть деньги», - сказал Карен Шахназаров.