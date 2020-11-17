Разыскиваются сбежавшие с поля боя в Иран армянские солдаты
В армянском сегменте социальных сетей уже несколько дней публикуется информация о том, что группа армянских солдат, спасаясь от боевых действий, шедших в районах близ реки Араз, перешла на территорию Ирана.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, родителям, чьи дети служили в Джебраиле, Зангилане и Ходжавенде и пропали без вести, рекомендовали обратиться в посольство Ирана.
Министерство обороны Армении отреагировало на данные сообщения.Представитель армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила, что в связи с распространенной в соцсетях информацией о переходе «определенного количества военнослужащих» на территорию Ирана они работают с иранской стороной по соответствующим каналам. Однако из посольства Ирана в Ереване пока не поступало подтверждения информации о присутствии армянских военнослужащих в этой стране.
Следует отметить, что в ходе ожесточенных боев на территориях вдоль Араза были случаи, когда армянские солдаты, не выдерживая атак азербайджанской армии, оставляли свои позиции и беспорядочно отступали. В это время появились сообщения о том, что группа армянских солдат перешла реку Араз и бежала в Иран.