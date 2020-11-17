Разыскиваются сбежавшие с поля боя в Иран армянские солдаты

В армянском сегменте социальных сетей уже несколько дней публикуется информация о том, что группа армянских солдат, спасаясь от боевых действий, шедших в районах близ реки Араз, перешла на территорию Ирана.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, родителям, чьи дети служили в Джебраиле, Зангилане и Ходжавенде и пропали без вести, рекомендовали обратиться в посольство Ирана.