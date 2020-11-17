В Армении предъявлено обвинение лидеру оппозиционной партии

Учредителю и главе партии «Единая Армения» Артуру Казиняну предъявлено обвинение по статье 225.1 УК Армении (организация и проведение собрания с нарушением порядка, установленного законом), сообщает «Новости-Армения».

«Очевидно, что это политическое преследование. Правовой составляющей в этом уголовном деле практически нет», - сказал Казинян в беседе с журналистами.

В отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.