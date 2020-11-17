Передача сел происходит в соответствии с договоренностями, подписанными 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.

Отметим, что села Алиагалы (Овташен), Паправенд (Нор Кармираван), Гызыл Кенгерли (Нор Марагана), Моллалар (Нор Айгестана), Гаралар (Нор Сейсулана), Бойахмедли (Нор Айкаджура) по доконфликтному административному делению, находились в Агдамском районе.

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Жители шести сел Агдеринского (Мардакертского) района, некоторые из которых вернулись в свои дома после установления режима прекращения огня, получили сегодня сигнал об эвакуации, сообщает «Новости Армении».

Как заявил «глава администрации района» Айк Бахшиян, он сегодня получил распоряжение об эвакуации сел Овташен, Кармираван, Нор Мараган, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Акаджур.

«Пока непонятно, как будет проходить граница: азербайджанские войска выступят вперед, а также где будут размещены миротворцы. Пока могу сказать только одно: есть распоряжение об эвакуации. Пока всех этих людей временно разместим в Мардакерте (Агдере)», - заявил Бахшиян.

По его словам, у жителей всего один день на переезд, до 23:00 часов 19 ноября.