К парламенту Армении стянуты внутренние войска и силы полиции

Сотрудники полиции Армении осуществляют усиленную службу на территории Национального собрания республики.

Как сообщает корреспондент Tert.am, с раннего утра внутренние войска, сотрудники полиции несут службу как внутри, так и за воротами парламента.

Кроме этого сюда доставлены машины полиции и колючая проволока. Ворота НС, которые после революции 2018 года были открыты, сейчас закрыты. Вход и выход на данную территорию контролируются не только сотрудниками безопасности НС, но и полиции.