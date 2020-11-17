Красный Крест навестил азербайджанских заложников

Как сообщила сегодня журналистам глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, организация в соответствии со своим мандатом в октябре и ноябре посетила задержанных в результате нагорно- карабах ского конфликта.

«Во время посещения сотрудники Комитета провели мониторинги в связи с условиями содержания задержанных, их состоянием и другими вопросами, члены их семей были проинформированы об их состоянии», - сказала Гусейнова.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в оккупированном армянами Кельбаджаре были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был убит. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.