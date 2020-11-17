Генерал Акопян подал в отставку

Начальник Военной контрольной службы Министерства обороны Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян представил заявление об увольнении.

"Да, я написал заявление об уходе. О причинах сообщу позже", — сказал Акопян в беседе с армянскими СМИ.

Мовсес Акопян был назначен главным военным инспектором в мае 2018 года, после избрания Пашиняна премьером.

Акопян – родной дядя секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Акопян был командующим оккупационными войсками Армении в Карабахе, заместителем начальника Генштаба ВС Армении.