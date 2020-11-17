Сегодня в социальных сетях было распространено обращение солдата Вюгара Амраева из села Шиякаран Астаринского района. В своем обращении солдат говорит, что он женат и у него двое детей. Он добровольцем отправился на фронт и принял участие в боевых действиях по освобождению оккупированных территорий. В обращении утверждалось, что в частном доме солдата был демонтирован газовый счетчик и в это холодное время его семья осталась без газа.

По указанию руководства ПО «Азеригаз» этот вопрос был немедленно взят на контроль. Стало известно, что эта семья вообще не пользовалась газом, так как не была абонентом и, соответственно, у них в доме не было счетчика. В обращении была допущена неточность. Однако несмотря на это руководство «Азеригаз», взяв на себя обеспечении семьи военнослужащего газом, сегодня поручило Лянкяранскому районному газоэксплуатационному управлению провести работы по газификации в кратчайшие сроки. Семья военнослужащего на данный момент уже обеспечена газом.

ПО «Азеригаз» обращается ко всем с просьбой, прежде чем делиться информацией о газовом хозяйстве, узнать позицию производственного объединения.