Глава российской разведки: США разжигают рознь между Азербайджаном и Арменией
США и их союзники по НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
"Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.
"Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении", - добавил он.