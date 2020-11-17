Российская разведка: Запад активизирует и азербайджанских националистов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США и страны Запада в том, что они провоцируют азербайджанских и армянских националистов, сообщает ТАСС.

"По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном в среду пресс-бюро СВР.